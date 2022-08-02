اخبار الخليج – النعيمي: تطلعات لتحقيق قيمة إبداعية مضافة في مختلف المنصات الإعلامية بالوزارة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير شؤون الإعلام، التطلع إلى تحقيق قيمة إبداعية مضافة في مختلف المنصات الإعلامية بالوزارة عبر التفاعل الحيوي ونقل المعرفة بين منتسبي الوزارة، بهدف تعزيز روح التعاون والإبداع وتحقيق المزيد من التميز الإعلامي، بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك لدى افتتاح سعادته اليوم، الثلاثاء، جلسات مختبر المبدعين الذي تنظمه وزارة شؤون الإعلام على مدى ثلاثة أيام في مقر الوزارة، بمشاركة مجموعة من الكوادر الإعلامية التي تمثل مختلف إدارات الوزارة، حيث تتضمن فعاليات المختبر الإعلامي برامج متنوعة تضم عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل والبرامج التدريبية الهادفة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين العاملين في قطاع الإعلام.

وأشار سعادة وزير شؤون الإعلام إلى أن هذه الفعالية تهدف لدعم الطاقات المبدعة من منتسبي الوزارة، وتحقيق الاستفادة من خبرات الإعلاميين وتجاربهم المتميزة في المجال الإعلامي بشكل عام وصناعة المحتوى المرئي بشكل خاص لتحفيز الإبداع والتميز في العمل الحكومي، والاستثمار في المواطن البحريني باعتباره محور التنمية وأساسها، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تنمية الكوادر الوطنية ودعم الإبداع والابتكار بما يحقق الأهداف المنشودة.

وشدد سعادة وزير شؤون الإعلام على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من فعاليات هذا التجمع الإعلامي، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير مختلف مراحل الإنتاج الإعلامي في وزارة شؤون الإعلام، متمنيًا للمشاركين والقائمين على هذه الفعالية كل التوفيق والنجاح.