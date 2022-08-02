أول تعليق من البيت الأبيض على تهديدات الصين بعد زيارة بيلوسي لـ تايوان

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المناطق ـ متابعات

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن تهديدات الصين لن تخيف أمريكا، وذلك في أول تعليق على بيان الخارجية الصينية، التي قالت إن رد بيكن على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي لـ تايوان سيكون رادعا.

وشدد البيت الأبيض، على أن زيارة بيلوسي إلى تايوان لا تهدد سيادة الصين، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الصينية إطلاق مناورات عسكرية بدءا من يوم الخميس حتى الأحد المقبلين، في ست مناطق بحرية تحيط بجزيرة تايوان.

وذكرت صحيفة “غلوبال تايمز” المحلية أن الجيش الصيني سيجري تدريبات عسكرية في ست مناطق حول تايوان من يوم 4 إلى 7 أغسطس الجاري.

وقالت الصحيفة على تويتر: “سيجري جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية، في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان من الخميس إلى الأحد”.

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Source almnatiq

