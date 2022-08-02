عاجل.. مناورات عسكرية تحيط بتايوان من جميع الجهات

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية إطلاق مناورات عسكرية بدءا من يوم الخميس حتى الأحد المقبلين، في ست مناطق بحرية تحيط بجزيرة تايوان.
على جانب آخر أفاد التلفزيون الصيني مساء الثلاثاء بأن مقاتلات صينية عبرت مضيق تايوان، مع استمرار التوتر الحاصل إثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.
وقالت قناة “سي جي تي إن” التلفزيونية الرسمية إن “مقاتلات صينية من طراز Su-35 تعبر مضيق تايوان”، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
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Source almnatiq
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