مدرب منتخب فلسطين تحت 20 عامًا: جاهزون لمواجهة “الأخضر”

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قال مدرب منتخب فلسطين تحت 20 عامًا، حسام يونس، إن: الوصول إلى دور نصف نهائي كأس العرب يعد إنجازاً كبيراً.
وأضاف يونس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عُقد اليوم (الثلاثاء):”أجرينا عمليات الاستشفاء بشكل جيد، وجاهزون لملاقاة المنتخب السعودي، فسنواجه منافساً قوياً وسيتم التعامل معه وفق معطيات المباراة”.
وأتم مدرب منتخب فلسطين تحت 20 عامًا تصريحاته بقوله: “نستعد لكل مباراة بشكل منفصل، واستفدنا كثيراً من مباراتنا مع المنتخب الأردني، وهو ما عزز من جاهزيتنا الفنية للقاء منتخب السعودية، ومواجهة الدور نصف النهائي ستكون قوية للغاية، وهدفنا الفوز وبلوغ النهائي والمضي قدماً نحو اللقب”.
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Source akhbaar24
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