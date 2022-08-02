رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل تايوان رغم تهديدات الصين

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وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم (الثلاثاء) إلى تايوان رغم التحذيرات الصينية. وحظيت رحلة بيلوسي إلى من ماليزيا إلى تايوان باهتمام عالمي كبير، بعد تهديد الصين بأن الولايات المتحدة ستدفع الثمن حال زارت بيلوسي تايبيه. من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الصينية الزيارة بالخيانة، مضيفة في بيان: “ندين الخيانة الأميركية المتعمدة لمبدأ الصين واحدة”. وأكدت في بيان بعد وصول بيلوسي، أن الولايات المتحدة باتت أكبر مهدد للسلام في العالم، وأن النهاية لن تكون جيدة للأمريكيين.

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