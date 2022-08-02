هيئتا الموسيقى والمسرح والفنون الأدائية تشاركان في مهرجان جرش 2022

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تشارك هيئتا الموسيقى والمسرح والفنون الأدائية في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2022 بالأردن في الدورة 36، من 28 يوليو إلى 6 أغسطس، بمشاركة فنانين وفرق عربية.

وتتضمن مشاركة المملكة عروضا تقدمها الفرقة الشعبية في الساحة الخارجية للمهرجان، كما تحيي الفرقة الوطنية الموسيقية حفلاً يوم الجمعة 5 أغسطس على المسرح الشمالي.

ويلي ذلك عرض مشترك للفرقة الوطنية للموسيقى والكورال مع الفرقة الشعبية، ومجموعة أغانٍ فلكلورية بمشاركة 35 عازفا والكورال السعودي، وميدلي غنائي سعودي، إضافة إلى حفل غنائي على المسرح الجنوبي يوم السبت 6 أغسطس.

يذكر أن المهرجان يقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة شمال الأردن، منذ انطلاقته عام 1981م، ويقدم عروضاً فولكلورية أدائية لفرق أردنية وعربية وعالمية، وفعاليات ثقافية وفنية وأمسيات غنائية.



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Source akhbaar24

