تجمع صديد كاد يؤدي لوفاته.. عملية جراحية ناجحة لدماغ طفل يبلغ من العمر عامين في مكة

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تمكن فريق جراحي سعودي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر عامين، حيث كان يعاني من التهابات متكررة في الدماغ بسبب كيس خلقي.

وأوضح الفريق الطبي أن والدة الطفل لاحظت قيامه بمسك رأسه والبكاء المستمر لتتطور الحالة إلى خروج صديد من مؤخرة الرأس إضافة إلى انخفاض في درجة الوعي.

وأشار إلى أنه نقل للمستشفى وتم عمل الرنين المغناطيسي الذي كشف عن وجود زيادة في حجم الكيس الخلقي مع تجمع الصديد في المخيخ ما أدى إلى الضغط على الأنسجة العصبية المجاورة، وهي حالة كان يمكن أن تتطور للوفاة في حال لم يتم تداركها.

وأكد الفريق أنهم أجروا عملية جراحية ناجحة بواسطة الميكروسكوب استغرقت 4 ساعات، خرج بعدها الطفل بسلام، ليواصل فترة النقاهة داخل المستشفى.



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Source akhbaar24

