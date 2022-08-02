شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يزف بشرى سارة لأحمد حجازي قبل الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - زف نادي اتحاد جدة، بشرى سارة للدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بقلعة النمور.

وذكر تقرير صحفي سعودي، اليوم الثلاثاء، أن نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، استقر على قائد العميد في الموسم الجديد.

سانتو يمنح أحمد حجازي شارة قيادة اتحاد جدة

وأكدت صحيفة "الرياضية"، أن نونو سانتو، سوف يمنح شارة القيادة للدولي المصري أحمد حجازي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الموسم الجديد.

وحصل أحمد حجازي، على شارة القيادة في أولى مباريات الفريق الودية خلال معسكره الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

زياد الصحفي، كان قائدًا لاتحاد جدة، بعد إصابة كريم الأحمدي ورحيله الموسم الماضي، وتسلم مارسيلو جروهي الشارة في غياب الصحفي.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم بقاء الثنائي مع اتحاد جدة، خلال الموسم الجديد، إلا أن نونو سانتو سوف يمنح الشارة لأحمد حجازي.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، كان قد اختتم الموسم الماضي محتلًا المركز الثاني برصيد 65 نقطة.