شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي الأولى في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع "السعودية سبورت 365" موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، الأولى في دوري يلو، عقب إعلان لجنة المسابقات في الدرجة الأولى عن جدول مباريات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

موعد انطلاق دوري يلو

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري يلو في الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، بمشاركة 18 ناديًا.

الأندية المشاركة في دوري يلو

ويشارك في دوري يلو كلًا من:" الأهلي، الفيصلي، الحزم، هجر، الجبلين، أحد، القادسية، الخلود،جدة، العربي، القيصومة، الرياض، العروبة، نجران، العين، الأخدود، الساحل، الشعلة".

موعد مباراة الأهلي الأولى في دوري يلو

ووقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في مواجهة نظيره القيصومة، في الجولة الأولى من دوري يلو، الذي سينطلق يوم 22 من الشهر الجاري.



وستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في الجولة الأولى يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس في الثامنة و50 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.



جدول مباريات الأهلي في دوري يلو

الأهلي ضد القيصومة

الأهلي ضد الأخدود

الأهلي ضد الخلود.

‏ الأهلي ضد العروبة.

‏ الأهلي ضد أحد.

‏ الأهلي ضد جدة.

‏ الأهلي ضد نجران.

‏ الأهلي ضد الرياض.

‏ ‏ الأهلي ضد الفيصلي.

الأهلي ضد الجبلين.

الأهلي ضد العين.

الأهلي ضد الساحل.

الأهلي ضد هجر.

الأهلي ضد العربي.

الأهلي ضد الشعلة.

الأهلي ضد القادسية.

الأهلي ضد الحزم.