تدريب الدفعة الثالثة في مركز التميز لـ«التوحد»

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ويأتي البرنامج ضمن الركائز التي يعمل عليها المركز للارتقاء بمجال اضطراب طيف التوحد ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة به للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، إسهاما في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من ضمنها تمكين الأفراد ذوي الإعاقات المختلفة وتعزيز اندماجهم بالمجتمع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ مركز التميز للتوحد أمس الأول تدريب الدفعة الثالثة ضمن برنامج التميز التدريبي لحديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، الذي يهدف إلى استقطاب وتأهيل كفاءات وطنية متميزة في تخصصات مختلفة مثل تحليل السلوك التطبيقي، واللغة والتخاطب، والعلاج الوظيفي والإداري.ويأتي البرنامج ضمن الركائز التي يعمل عليها المركز للارتقاء بمجال اضطراب طيف التوحد ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة به للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، إسهاما في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من ضمنها تمكين الأفراد ذوي الإعاقات المختلفة وتعزيز اندماجهم بالمجتمع.

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