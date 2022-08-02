شباب مسك يتصدون لـ5 تحديات مجتمعية في ديوان الابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 5 تحديات مجتمعية على رأسها الصحة، تواصل مؤسسة «مسك للمجتمع» مبادرة «ديوان الابتكار»، وهي مبادرة وطنية تهدف لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى الشباب السعودي، من خلال منحهم الفرصة للمشاركة في تقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجه مجتمعهم، وتسعى المبادرة لتقديم أثر مستدام يحقق الفائدة للمجتمع ويسهم بشكل مباشر في تفعيل دور الشباب.

ويتكون البرنامج من 4 مراحل أساسية تبدأ من اختيار التحديات المجتمعية وبناء عليها يتم التقديم على الأفكار والمبادرات والحلول المناسبة، ومن ثم سيتم تنقيح الأفكار واختيار الحلول والمبادرات المتميزة والفريدة من نوعها والقابلة للتطبيق والتنفيذ.

ولكي نصل إلى مرحلة المعسكر التدريبي، يتم تشكيل فرق مكونة من عدة أشخاص ذوي مهارات وخبرات في مجالات مختلفة، تضيف لصاحب الفكرة الخبرة والمهارة للوصول إلى فكرة قابلة للتنفيذ.

ويخوض الشباب خلال هذه المراحل تجربة فريدة تصقل مهاراتهم وتنمي قدراتهم في تطوير الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع من قبل شركاء وجهات معنية داعمة للمساهمة في المسؤولية المجتمعية.

وصمم هذا البرنامج لإشراك الشباب السعودي في المساهمة المجتمعية من خلال تطوير الجهود الفردية والابتكارات الاجتماعية وتحويلها إلى مبادرة مكتملة الأركان لتحقيق الأثر المأمول، سوف يسهم المشاركون في البرنامج بتقييم وتحليل تحديات مجتمعية، ومن ثم تتاح لهم الفرصة لتقديم الحلول بآليات وممكنات مختلفة.

ديوان الابتكار:







الصحة



التنمية الاقتصادية



حماية البيئة



التعليم و التدريب



المشاركة المجتمعية



4 نقاط رئيسة





لمدة شهر







معسكر تصميم الحلول







تقييم الحلول المقترحة







تطوير المهارات الشخصية



بدء المعسكر من اختيار التحديات حتى تصميم الحلول الإبداعية لهاتصميم الحلول للتحديات المقترحة من الشباب بالتعاون مع الخبراءسيتم تقييم الحلول بناء على رأي لجنة مختصةمهارة التفكير التحليلي ومهارة التصميم الإبداعي

المهارات المكتسبة