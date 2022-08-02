شكرا لقرائتكم خبر شباب مسك يتصدون لـ5 تحديات مجتمعية في ديوان الابتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتكون البرنامج من 4 مراحل أساسية تبدأ من اختيار التحديات المجتمعية وبناء عليها يتم التقديم على الأفكار والمبادرات والحلول المناسبة، ومن ثم سيتم تنقيح الأفكار واختيار الحلول والمبادرات المتميزة والفريدة من نوعها والقابلة للتطبيق والتنفيذ.ولكي نصل إلى مرحلة المعسكر التدريبي، يتم تشكيل فرق مكونة من عدة أشخاص ذوي مهارات وخبرات في مجالات مختلفة، تضيف لصاحب الفكرة الخبرة والمهارة للوصول إلى فكرة قابلة للتنفيذ.
ويخوض الشباب خلال هذه المراحل تجربة فريدة تصقل مهاراتهم وتنمي قدراتهم في تطوير الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع من قبل شركاء وجهات معنية داعمة للمساهمة في المسؤولية المجتمعية.
وصمم هذا البرنامج لإشراك الشباب السعودي في المساهمة المجتمعية من خلال تطوير الجهود الفردية والابتكارات الاجتماعية وتحويلها إلى مبادرة مكتملة الأركان لتحقيق الأثر المأمول، سوف يسهم المشاركون في البرنامج بتقييم وتحليل تحديات مجتمعية، ومن ثم تتاح لهم الفرصة لتقديم الحلول بآليات وممكنات مختلفة.
ديوان الابتكار:
- الصحة
- التنمية الاقتصادية
- حماية البيئة
- التعليم و التدريب
- المشاركة المجتمعية
4 نقاط رئيسة
- لمدة شهر
بدء المعسكر من اختيار التحديات حتى تصميم الحلول الإبداعية لها
- معسكر تصميم الحلول
تصميم الحلول للتحديات المقترحة من الشباب بالتعاون مع الخبراء
- تقييم الحلول المقترحة
سيتم تقييم الحلول بناء على رأي لجنة مختصة
- تطوير المهارات الشخصية
مهارة التفكير التحليلي ومهارة التصميم الإبداعي
المهارات المكتسبة
- التطوع
- التفكير الابداعي
- مهارات التواصل
- المسؤولية الاجتماعية
- الابتكار والابداع
- العمل الجماعي
- والتعاون القياد
كانت هذه تفاصيل خبر شباب مسك يتصدون لـ5 تحديات مجتمعية في ديوان الابتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.