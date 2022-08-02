معرض نيوم لمدينة المستقبل “ذا لاين” يقدم 50 جولة يومياً للزوار في معايشة للحياة العصرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أطلق معرض نيوم لمدينة المستقبل “ذا لاين” فعالياته، مقدماً لزواره 50 جولة يومياً في معايشة للحياة العصرية بتصميماته المعمارية وعروضه الهندسية للمدينة المبتكرة، وذلك في مقره بـ”جدة سوبردوم”؛ ويستمر حتى الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي.
وخصص المعرض لزائريه مرشدين باللغتين العربية والإنجليزية لتعريفهم بمعالم وإمكانات “ذا لاين” المعمارية والهندسية، والوقوف عن قرب على فكرة التصاميم بشكل مباشر. كما يفتح المعرض أبوابه مجاناً للزائرين، حيث يمكن حجز التذاكر عبر تطبيق “هلا يلا” للفعاليات على الرابط: https://halayalla.com/sa-ar/experiences/jeddah/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6/neom-the-line-exhibition.
أخبار قد تهمك
ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من 10 صباحاً حتى 11 مساءً؛ لإتاحة الفرصة للاطلاع على تصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين” بمقومات فريدة تجعلها نموذجاً عالمياً لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، التي تتمحور حول الإنسان، وتتناغم مع الطبيعة، حيث يبلغ عرضها 200 متر، وتمتد لـ170 كيلومتراً، بارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر.
وسيحظى معرض نيوم لمدينة المستقبل “ذا لاين” بإقامته بعد محطته الأولى في جدة، في المنطقة الشرقية، ثم العاصمة الرياض. فيما ستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، حيث ستسهم هذه المساحة الصغيرة مقارنة بالمدن الأخرى في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، كما ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم.
كما تعكس تصاميم مدينة “ذا لاين” ما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مما يجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة، بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - المدير العام لشؤون المدارس يستقبل الباحثة منال الفايز
- اخبار الخليج - «التربية»: عودة التعليم الحضوري إلزاميًا العام الدراسي القادم لجميع الطلبة
- حالة مطرية على بعض المناطق تستمر عدة أيام.. والدفاع المدني يحذر
- أول تعليق من البيت الأبيض على تهديدات الصين بعد زيارة بيلوسي لـ تايوان
- عاجل.. مقاتلات صينية تعبر مضيق تايوان
كانت هذه تفاصيل خبر معرض نيوم لمدينة المستقبل “ذا لاين” يقدم 50 جولة يومياً للزوار في معايشة للحياة العصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.