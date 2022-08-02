اخبار الخليج – المدير العام لشؤون المدارس يستقبل الباحثة منال الفايز

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – نيابة عن أهالي اللوزي .. محافظ الشمالية يرفع بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو ولي العهد لأمره بتعويض المتضررين من تجمع الأمطار

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