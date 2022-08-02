عاجل.. مقاتلات صينية تعبر مضيق تايوان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أفاد التلفزيون الصيني مساء الثلاثاء بأن مقاتلات صينية عبرت مضيق تايوان، مع استمرار التوتر الحاصل إثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وقالت قناة “سي جي تي إن” التلفزيونية الرسمية إن “مقاتلات صينية من طراز Su-35 تعبر مضيق تايوان”، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتأتي التحركات الصينية على خلفية زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان وسط اعتراض وتهديد بكين.

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وسوف تكون زيارة بيلوسي هي الأولى لمسؤول أمريكي بمثل هذا المستوى إلى تايوان منذ 25 عاما.

وتنظر الصين إلى زيارات المسؤولين الأمريكيين لتايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي تقول بكين أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، على أنها إرسال إشارة مشجعة للمعسكر المؤيد للاستقلال في الجزيرة.

ولا يوجد لواشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان ولكنها ألزمت نفسها “بموجب قانون أمريكي بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها”.

وتأتي زيارة بيلوسي، التي تحتل المرتبة الثانية في سلسلة خلافة الرئاسة الأمريكية والمنتقدة منذ فترة طويلة للصين، وسط تدهور للعلاقات بين واشنطن وبكين.

وخلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن واشنطن يجب أن تلتزم بمبدأ صين واحدة و”أولئك الذين يلعبون بالنار سوف يموتون بها”.

بايدن بدوره أبلغ شي بأن السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير، وأن واشنطن تعارض بشدة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار حول مضيق تايوان.