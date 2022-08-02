مجموعة سيرا توقيع اتفاقية دمج مباشر مع طيران أديل

محمد بن مسعود - الدمام -

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وقعت مجموعة سيرا، المزود الأكثر خبرة تطوراً و تنوعاً لخدمات السفر في منطقة الشرق الأوسط،، وشركة طيران أديل، شركة الطيران السعودية اليومية منخفضة الأسعار وثالث أكبر ناقل في المملكة، اتفاقية شراكة لدمج نظام الحجز في مجموعة سيرا مع نظام الحجز لدى طيران أديل بشكل مباشر.

و تعتبر “سيرا” أول شركة سفر في المملكة العربية السعودية توقع اتفاقية تكامل واندماج مباشر مع طيران أديل. تخلق هذه الشراكة الجديدة قناة مباشرة لشركة المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، لبيع مجموعة كاملة من عروض المنتجات التي يقدمها طيران أديل، بما في ذلك مجموعة من فئات الأسعار، إضافة إلى عروض و خدمات متنوعة مثل الوجبات والأمتعة الإضافية، و ستساعد هذه الاتفاقية على تحسين الكفاءة من خلال تبسيط عمليات تغيير الحجوزات مع تخفيف الوقت اللازم للمهام اليدوية لوكلاء سيرا.

من جانبه قال ماجد النفيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا، في حفل التوقيع يوم 27 يوليو 2022 في المقر الرئيس لشركة طيران أديل في جدة: “طيران أديل شريك مهم واستراتيجي لنا ويسعدنا أن نكون أول من يوقع اتفاقية التعاون المباشر معهم في المملكة. فقد أصبح بإمكان عملائنا الآن الاستفادة من مجموعة العروض الكاملة التي يقدمها طيران أديل فضلاً عن خدمات حجز سهلة للأفراد. ليس لدي أدنى شك في أن هذه الاتفاقية مع طيران أديل تمثل بداية شراكة مثمرة للغاية ومفيدة للطرفين للمضي قدمًا في ضمان أفضل التجارب لعملائنا “.

و أضاف كون كورفياتيس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل: “هذه هي الشراكة الأولى و الفريدة من نوعها لشركتنا، والتي ستتيح خيارات متعددة و جديدة للعملاء من خلال مظلة شراكة إستراتيجية مع مجموعة سيرا، اللاعب الرئيس ذو الخبرة الواسعة في مجال التسويق، خدمات السفر والسياحة. إن إنشاء قناة مباشرة لتقديم مجموعة كاملة من عروض الحجز في جميع فئات الأسعار، إضافة إلى تقديم منتجات وخدمات متنوعة أخرى مثل اختيار المقاعد وشراء الوجبات والأمتعة الإضافية وغيرها، سيضيف قيمة لعملاء سيرا وطيران أديل.

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وأضاف كورفياتيس “أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحسين تجربة السفر والوصول إلى شريحة واسعة من العملاء الجدد على المستوى المحلي والدولي، من خلال توفير المزيد من الخيارات والرحلات الجوية للسفر على أحدث شبكة طيران منخفضة التكلفة في المملكة. أنا متفائل جداً بشأن نجاح ونمو هذا التعاون، خاصة أنه سيخدم العملاء ويحسن تجربة السفر في المستقبل.”

ستتوفر منتجات طيران أديل أولاً على المنصات الرقمية المتعددة القنوات الخاصة بالمسافر تليها منصة الشركات والحكومات في وقت لاحق من العام. تعمل مجموعة سيرا باستمرار على تعزيز عروضها الرقمية لتلبية احتياجات عملائها وضمان استمرار استعدادها الدائم للمستقبل.