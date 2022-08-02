بيان جديد من الخارجية الصينية تعقيبا على زيارة بيلوسي لتايوان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أصدرت الخارجية الصينية اليوم بيانا ادانت فيه وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان . وقالت الخارجية الصينية إن الأميركيون يلعبون بالنار في قضية تايوان والولايات المتحدة باتت أكبر تهديد للسلام في العالم ولن نرضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأميركية في تايوان . ووصفت الخارجية الصينية تحركات الولايات المتحدة بـ “البلطجة”. وقالت الخارجية الصينية تعقيبا على زيارة بيلوسي: النهاية لن تكون جيدة للأميركيين أخبار قد تهمك

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