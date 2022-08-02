شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الديربي بين الأهلي وجدة في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، موعد مباراة ديربي جدة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره جدة، في دوري يلو الموسم الجديد 2022-2023.

موعد مباراة ديربي جدة بين الأهلي وجدة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره جدة، في الجولة السادسة من بطولة دوري يلو.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي وجدة، يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر أكتوبر المقبل.

ويلعب أهلي جدة في دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه بعدما قبع في المركز الخامس عشر في دوري المحترفين الموسم الماضي.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو:

الجولة الأولى.. الأهلي ضد القيصومة

الجولة الثانية.. الأهلي ضد الأخدود

الجولة الثالثة.. الأهلي ضد الخلود الجولة الرابعة.. الأهلي ضد العروبة الجولة الخامسة.. الأهلي ضد أحد الجولة السادسة.. الأهلي ضد جدة الجولة السابعة.. الأهلي ضد نجران الجولة الثامنة.. الأهلي ضد الرياض الجولة التاسعة.. الأهلي ضد الفيصلي

الجولة العاشرة.. الأهلي ضد الجبلين

الجولة الحادية عشر.. الأهلي ضد العين

الجولة الثانية عشر.. الأهلي ضد الساحل

الجولة الثالثة عشر.. الأهلي ضد هجر

الجولة الرابعة عشر.. الأهلي ضد العربي

الجولة الخامسة عشر.. الأهلي ضد الشعلة

الجولة السادسة عشر.. الأهلي ضد القادسية

الجولة السابعة عشر.. الأهلي ضد الحزم