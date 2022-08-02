شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الأهلي في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، جدول مباريات فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد من دوري يلو.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من بطولة دوري يلو 2022-2023، يوم الإثنين المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

ويبدأ أهلي جدة مسيرته في دوري يلو الموسم الجديد، بملاقاة القيصومة يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

‏جدول مباريات الأهلي في دوري يلو:

الجولة الأولى.. الأهلي ضد القيصومة

الجولة الثانية.. الأهلي ضد الأخدود

الجولة الثالثة.. الأهلي ضد الخلود الجولة الرابعة.. الأهلي ضد العروبة الجولة الخامسة.. الأهلي ضد أحد الجولة السادسة.. الأهلي ضد جدة الجولة السابعة.. الأهلي ضد نجران الجولة الثامنة.. الأهلي ضد الرياض الجولة التاسعة.. الأهلي ضد الفيصلي

الجولة العاشرة.. الأهلي ضد الجبلين

الجولة الحادية عشر.. الأهلي ضد العين

الجولة الثانية عشر.. الأهلي ضد الساحل

الجولة الثالثة عشر.. الأهلي ضد هجر

الجولة الرابعة عشر.. الأهلي ضد العربي

الجولة الخامسة عشر.. الأهلي ضد الشعلة

الجولة السادسة عشر.. الأهلي ضد القادسية

الجولة السابعة عشر.. الأهلي ضد الحزم

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، يلعب لأول مرة في دوري يلو، بعد هبوطه الموسم الماضي.