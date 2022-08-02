شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سبب مثير وراء غياب جوستافو عن ودية النصر وريال سرقسطة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أوضح تقرير صحفي، سبب غياب لويس جوستافو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن مباراة العالمي الودية أمام ريال سرقسطة الإسباني، التي أقيمت أمس.



وكان فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي، قد نجح في تحقيق الفوز بثنائية مقابل هدف، أمام نظيره ريال سرقسطة الإسباني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، أمس الإثنين.

سبب غياب جوستافو عن ودية ريال سرقسطة

رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، كان قد قرر استبعاد لويس جوستافو، لاعب الفريق، عن لقاء العالمي الودي أمام ريال سرقسطة الإسباني.

وكشفت صحيفة الرياضية، أن رودي جارسيا، قرر استبعاد جوستافو عن المباراة الودية، من أجل إفساح المجال أمام إشراك عناصر أخرى في خط الوسط.

جدير بالذكر أن لويس جوستافو، كان انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوف فنربخشة التركي.