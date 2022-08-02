اخبار الخليج – بالصور.. المستشفي الملكي للنساء والاطفال تزرع شتلات الاشجار المحليه بالشراكة مع بلديه المنطقه الجنوبيه

محمد بن مسعود - الدمام - قامت بلدية المنطقة الجنوبية بالشراكة المجتمعية مع المستشفى الملكي للنساء والأطفال بزراعة 200 شتلة زراعية من أصناف الأشجار المحلية المختلفة في الواجهة الرئيسية للمستشفى ذلك بحضور مهندسي قسم المنتزهات والحدائق بالبلدية وعدد من المسئولين بالمستشفى.

وتعتبر هذه الفعالية استمرارا وتعزيزا للشراكة المجتمعية بين البلدية وجميع الجهات الحكومية والأهلية من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في كافة المواقع.

وخلال الفعالية تمت أعمال غرس الشتلات الزراعية المتنوعة من قبل الحضور. حيث تقدمت إدارة المستشفى الملكي بجزيل الشكر لبلدية المنطقة الجنوبية على جهودها و مشاركتها الدائمة في أعمال الزراعة والتشجير بهدف زيادة الرقعة الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على المنطقة، آملين استمرار العمل المشترك من أجل تحقيق بيئة زراعية تتلائم مع جمالية المنطقة .

ومن جهتها شكرت بلدية المنطقة الجنوبية إدارة المستشفى الملكي للنساء والأطفال على تعاونهم الدائم من أجل دعم جهود البلدية وخطتها الهادفة إلى تكثيف مشاريع الزراعة والشجير في كافة شوارع وميادين المنطقة الجنوبية.