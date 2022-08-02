وزير الاستثمار يوضح أبرز أهداف إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، حيث يأتي استمراراً للاهتمام الذي توليه القيادة بتنمية وجذب الاستثمارات إلى المملكة.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الاستثمار أن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بجميع الخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في المملكة.

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وأوضح أن الهيئة ستعمل على تسويق المملكة بصفتها وجهة جاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، كما ستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص.

وثمن المهندس الفالح اهتمام القيادة الرشيدة في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، موضحاً أن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يعد إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومن شأنه الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.