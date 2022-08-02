هل إصدار الرخصة المهنية شرط للتقديم على الوظائف التعليمية؟.. الموارد البشرية تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أن إصدار الرخصة المهنية شرط للتقديم على الوظائف التعليمية والدخول في الترشيح .

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الوزارة عبر ” تويتر ” ، على استفسار أحد المواطنين ، مفاده ” هل إصدار الرخصة المهنية شرط للتقديم على الوظائف التعليمية؟ ” ، قائلاً :”نعم اجتياز الكفايات والرخصة المهنية كاف للتقديم على الوظائف التعليمية “.

وأوضح ، أن ذلك أيضا يٌساعد في الدخول بالمفاضلة والترشيح ، ويُعد إصدار الرخصة المهنية متطلباً أساسيا من مسوغات التعاقد، بحيث لا يتم التعاقد إلا بعد إصدار الرخصة للمرشح.