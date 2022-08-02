“الانتخابات الباكستانية” تكشف تلقي حزب عمران خان أموالاً غير مشروعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم عن نتائج التحقيقات التي أجرتها ضد حزب حركة الإنصاف وهو حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تلقي الحزب أموالاً من مصادر خارجية قبل سبع سنوات.
وأوضح رئيس اللجنة اسكندر سلطان راجه أن التحقيقات توصلت إلى حقائق تؤكد تلقي حزب الإنصاف أموالاً من شركات أجنبية وأفراد أجانب منها شركات وجهات أمريكية وكندية وأسترالية وبريطانية وسويسرية وإماراتية، وأن الحزب أخفى أكثر من ستة عشر حساباً مصرفياً، وأن بيانات عمران خان التي قدمها للجنة قبل الانتخابات الماضية بخصوص مصادر أمواله كانت غير صحيحة.
وأضاف أن حزب الإنصاف قد انتهك القانون الأساسي للانتخابات بشكل واضح، مؤكداً أن المادة السادسة من قانون الانتخابات تحظر على الأحزاب السياسية الباكستانية الحصول على التمويل من مصادر أجنبية.
وأكد أن الحزب انتهك أيضاً قوانين دولة الإمارات التي لا تسمح بجمع التبرعات للمنظمات الخيرية والأحزاب السياسية.
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وقال إن اللجنة قررت تجميد الأموال غير المشروعة التي حصل عليها حزب حركة الإنصاف من مصادر أجنبية، وطلبت من الحكومة المركزية اتخاذ باقي الإجراءات القانونية ضد الحزب.
من جانبه قال وزير العدل والقانون الباكستاني أعظم نذير إن الحكومة بدأت تدرس الخيارات القانونية ضد حزب حركة الإنصاف منها فرض الحظر على الحزب وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، ومحاكمة قيادة الحزب بسبب إخفاء الحقائق وتقديم تعهدات كاذبة للجنة الانتخابات.
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