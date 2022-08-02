محمد بن مسعود - الدمام - أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الثلاثاء)، صدور نتائج الأهلية للدورة 57 الخاصة بشهر أغسطس الحالي، للمواطنين المستحقين المسجلين في برنامج الدعم.
وأشار الحساب إلى أنه يمكن للمستفيدين التحقق من الأهلية بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط المخصص لذلك، كما يمكن تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً.
وكان البرنامج قد أوضح أن إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بلغ أكثر من 3.1 مليار ريال، بزيادة وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ 8 مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه عاجل من “حساب المواطن” بشأن دفعة أغسطس الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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