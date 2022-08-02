مغادرة الرئيس التنفيذي للتسويق في «بتلكو» وتولي الشيخ بدر آل خليفة المسؤولية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو عن مغادرة الرئيس التنفيذي للتسويق بلال أدهم لسبب انتهاء عقد العمل اعتبارا من 18 أغسطس 2022. وسيتولى الشيخ بدر بن راشد آل خليفة المسؤوليات الإضافية كمدير عام التواصل المؤسسي والاستدامة ابتداءا من التاريخ ذاته.

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