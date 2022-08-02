“الفيصل” عن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد: خطوة هامة لتحقيق أحد المستهدفات الرياضية

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وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بعد الموافقة على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية، اليوم الثلاثاء.
وقال “الفيصل”: “باسم كل الرياضيين أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد”.
وتابع وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خطوة هامة لتحقيق أحد المستهدفات الرياضية نحو جيل رياضي واعد”.
ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، ووافق خادم الحرمين الشريفين، على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية.
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Source akhbaar24
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