الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق من غدٍ ولمدة 5 أيام

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حيث تبدأ الحالة المطرية من غدٍ الأربعاء وتستمر لمدة 5 أيام.
وأوضح أن الحالة قد يصاحبها جريان السيول وتساقط البرد، مع تيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتوقع المركز استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة من الأربعاء إلى الأحد على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة، وجدة، وبحرة، ورابغ.
كما توقع أن تستمر فرص هطول الأمطار المتوسطة في مجملها يومي الأربعاء والخميس، على مناطق القصيم والشرقية والرياض.
كما تتهيأ الفرصة بمشيئة الله لهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة من الأربعاء إلى الأحد على مناطق المدينة المنورة وحائل.
ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، من الخميس إلى الأحد على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.
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Source akhbaar24
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