︎ .

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، اليوم (الثلاثاء)، عن اكتمال الأعمال الهيكلية لجسر جزيرة “شُورى” في الوقت المحدد لها. وأكد باغانو اختبارهم بنجاح عبور السيارة الأولى للجسر، وذلك بعد العمل الجاد مع شركائهم العالميين. يذكر أن الجسر يبلغ طوله 3.3 كيلومتر ويعد إحدى نقاط الوصول إلى الجزيرة الرئيسية الواقعة في نطاق المشروع.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر اكتمال الأعمال الهيكلية لجسر جزيرة “شُورى” في مشروع البحر الأحمر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.