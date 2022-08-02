الإسباني بورخا باستون يدخل حسابات الشباب

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أفادت مصادر برغبة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان في ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقدم نادي الشباب بحسب المصادر، عرضًا للمهاجم الإسباني، بورخا باستون لضمه خلال الصيف الجاري. ويلعب صاحب الـ29 عامًا بقميص نادي ريال أوفييدو الإسباني وسبق له اللعب لأندية أستون فيلا الإنجليزي ووألافيس وليجانيس.

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