الخطوط السعودية تستثمر شراكتها مع فورمولا اي في لندن

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المناطق_واس

شاركت الخطوط السعودية في سباق فورمولا اي (ABB FIA Formula E World Championship) كشريك رسمي للحدث العالمي الذي أقيم في لندن خلال يومي السبت والأحد الماضيين ، وذلك امتداداً لتواجدها في المناسبات الرياضية الكبرى واستثمار الزخم الإعلامي والحضور الكثيف للزوار لاستعراض أحدث خدماتها ومنتجاتها واستراتيجيتها ، الرامية إلى ربط العالم بالمملكة بالترويج لأبرز المعالم السياحية الداخلية.

وأتاحت السعودية لزوارها من خلال جناحها التفاعلي في منطقة (Discover E-Zone) وعبر تقنية الواقع المعزز ، خوض تجربة فريدة في أنحاء المملكة بما في ذلك أعماق البحار ، إلى جانب ما تزخر به من تضاريس متنوعة وأجواء مختلفة ، كذلك جولات بتقنية 360 درجة في محافظة العلا الغنية بالثراء التاريخي والثقافي ،و وفرت منطقة مخصصة كنموذج مصغر لخدمات صالات الفرسان والذي حظي بتوافد الزوار للتعرف عن كثب على الخدمات التي تتميز بها ، وعلاوةً على ذلك فقد استمتع الزوار بتجربة السباق من خلال أجهزة المحاكاة.

ويستهدف السباق العالمي من خلال فعالياته ، تقليل انبعاثات الكربون بما يساهم في الحفاظ على البيئة ، حيث كانت رحلاتها إلى لندن في نهاية الأسبوع المنصرم تتبع أعلى المعايير في هذا الشأن بما يساهم في كفاءة استهلاك الوقود وبالتالي تقليل الانبعاثات.

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Source almnatiq

