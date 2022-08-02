كورنادو ينهي الجدل حول رحيله عن الاتحاد

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أنهى محترف نادي الاتحاد، لاعب الوسط البرازيلي إيغور كورنادو الجدل حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق.

وقال كورنادو وفقًا لـ”جول”: “أنا مستمر مع الاتحاد ولا أعلم لماذا تتردد هذه الأخبار في هذا التوقيت؟ “.

وأضاف: “أشعر بالانسجام مع الفريق منذ وصولي بسبب وجود اللاعبين البرازيلين وكذلك استقبال باقي الفريق”.

وتابع: “الضغط وكثرة التوقفات حرمت الفريق من لقب الدوري بالموسم الماضي وأمامنا الفرصة للتعويض بالموسم المقبل”.

ويخوض نادي الاتحاد معسكرًا خارجيًا بالنمسا استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل تحت قيادة نونو سانتو.



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Source akhbaar24

