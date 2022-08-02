لاعب منتخب الطاولة والفتح بوشليبي يحقق بطولة غرب آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حقق لاعب طاولة الفتح والأخضر السعودي عبد العزيز بوشليبي كأس وذهبية بطولة غرب اسيا لمنافسات الزوجي للرجال مع زميله في المنتخب اللاعب علي الخضراوي بعد فوزهم على منتخب العراق بنتيجة ثلاثة مقابل لاشيء.

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