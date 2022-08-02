متي ينتهي وقت إدراك تكبيرة الإحرام؟.. الشيخ “السليمان” يجيب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد السلام السليمان متى ينتهي وقت إدراك تكبيرة الإحرام.

وقال في لقاء مع قناة ” السعودية”، إن تكبيرة الإحرام ركن أساسي في الصلاة، فبدونها تبطل الصلاة ، ويجب أن يؤديها المصلي وهو قائم، وليس قاعدا، موضحاً أن من الخطأ التكبير في وضع غير الوقوف .

وأشار إلى أنه لا حرج في أن يتأخر الإمام في الركوع لكي يدرك الناس الركعة.