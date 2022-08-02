الفتح يتعاقد مع المهاجم الدولي البيروفي أليكس فالير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أنهت إدارة نادي الفتح برئاسة المهندس سعد العفالق تعاقدها مع المهاجم الدولي البيروفي أليكس إدواردو فاليرا ساندوفال الشهير بـ(أليكس فاليرا) لاعب نادي يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس البيروفي، وذلك بعقد احترافي لمدة ثلاث سنوات. ويعتبر اللاعب من المهاجمين المتميزين في الدوري البيروفي من مواليد 1996. وبدأ اللاعب مشواره الاحترافي مع فريق بيراتا أولموس في موسم 2017 – 2018، وقدم مستويات لافتة ليخطفه نادي ديبورتيفو جارسيلاسو في موسم 2018 – 2019، بعدها انتقل الى فريق ديبورتيفو لاكوابامبا ولعبه معه موسم 2019 – 2020، لينتقل بعدها لفريق جامعة ديبورتيس والذي قاده لتحقيق العديد من الانتصارات، كما مثل المنتخب البيروفي في العديد من المناسبات وبات أحد العناصر الرئيسية لمنتخب بلاده. أخبار قد تهمك

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