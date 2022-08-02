غداً الإربعاء.. الأخضر يواجه فلسطين ومصر تواجه الجزائر في نصف نهائي كأس العرب للشباب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تنطلق غداً الأربعاء منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب التي تحتضنها أبها حتى 6 أغسطس الجاري.

ويلتقي منتخبنا الوطني للشباب مع شقيقه الفلسطيني، فيما يواجه المنتخب المصري شقيقه الجزائري.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مباراة المنتخب الوطني أمام فلسطين، فيما يحتضن ملعب ضمك مباراة مصر والجزائر.

وكان المنتخب الوطني تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب اليمني في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، فيما فازت فلسطين على الأردن بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

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وحجز المنتخب المصري مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 2-1، فيما تأهلت الجزائر على حساب تونس بعد الفوز بهدف نظيف.