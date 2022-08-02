روسيا: أمريكا تشارك بشكل مباشر في حرب أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة مشاركة على نحو مباشر في الحرب في أوكرانيا.

وفي بيان على تطبيق تيليجرام اتهمت الوزارة الولايات المتحدة بالموافقة على أهداف لمنظومة هيمارس الصاروخية الأمريكية الصنع، والمستخدمة حالياً في أوكرانيا.