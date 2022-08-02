محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة مشاركة على نحو مباشر في الحرب في أوكرانيا.
وفي بيان على تطبيق تيليجرام اتهمت الوزارة الولايات المتحدة بالموافقة على أهداف لمنظومة هيمارس الصاروخية الأمريكية الصنع، والمستخدمة حالياً في أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: أمريكا تشارك بشكل مباشر في حرب أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.