اليمن ترحب بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

رحبت الحكومة اليمنية بإعلان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان”لقد مثل – ومازال- تنظيم القاعدة الإرهابي تهديداً قوياً لليمن وللعالم وتسبب هذا التنظيم بقيادة الإرهابي الظواهري في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في اليمن التي استهدفت المدنيين وأجهزة ومنتسبي الحكومة، وتسببت بمقتل مئات الأبرياء”.

وجددت الحكومة اليمنية التزامها بمكافحة الإرهاب، والعمل على زيادة التنسيق والتعاون الدولي وبما يخدم تعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب لاستئصال كافة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وبما يخدم حماية المدنيين في اليمن وكافة أنحاء العالم.