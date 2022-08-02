عاجل.. صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

محمد بن مسعود - الدمام - صدر اليوم الثلاثاء مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويت، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية. يذكر أنه صدر أمس، مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة تتضمن 12 وزيراً. كما صدر أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ”سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء”.

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