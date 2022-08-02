شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صارم وحاسم من إدارة الأهلي تجاه عمر السومة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال الجدل قائما حول موقف النجم السوري عمر السومة، لاعب فريق أهلي جدة السعودي خاصة بعد هبوط الفريق للدرجة الأدنى بالسعودية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية أن السومة سيرحل عن الفريق في ظل العروض الكثيرة التي تنهال عليه من الأندية العربية وخاصة القطرية.

إدارة أهلي جدة تفجر مفاجأة بشأن عمر السومة

ونجح ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في إنهاء الجدل المثار بشأن مستقبل النجم السوري خلال الأيام الماضية ليوافق بشكل نهائي على رحيل الهداف التاريخي للنادي عن الفريق.

وجاء الاهتمام من جانب العديد من الاندية العربية على رأسهم الأندية القطرية ونادي المصري البورسعيدي بالإضافة إلى نادي الوحدة بعد أن فتح مجلس الإدارة بالنادي الفرصة أمام رحيل اللاعب.

وترغب الإدارة في تقليل النفقات خاصة بعد الهبوط للدرجة الأدنى مما يعني أن الفريق سيكون من الصعب عليه دفع المبالغ التي كان يدفعها في وقت سابق.

يذكر أن رحيل السومة لن يكن الأول بعد هبوط الفريق حيث رحل كل من كارلوس إدواردو، ودانكلير، وأليوسكي، والحسن نداو، بينما استمر كل من فيليب براداريتش وفرانك كوم.