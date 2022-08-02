شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السومة يفجر أزمة جديدة داخل أروقة أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، وضع عراقيل جديدة في مستقبله داخل الفريق بالفترة المقبلة.

ويرتبط السومة بالرحيل عن صفوف الراقي في الموسم الجديد، بعد هبوط فريقه إلى منافسات دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، عقب احتلاله المركز قبل الأخير في دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت صحيفة "الإقتصادية السعودية"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، وافق على رحيل السوري عمر السومة مهاجم الفريق.

وتابعت: "الإدارة الأهلاوية لديها عدة عروض مغرية للتعاقد مع السومة، من أندية خليجية ومصرية، في مقدمتها العربي، والمصري البورسعيدي، والوحدة".



- الأهلي يفتح الباب لرحيل السومة

وأشارت الصحيفة، إلى أن مجلس الإدارة فتح الباب أمام رحيل المهاجم السوري، خاصة في ظل رغبتهم لتقليل النفقات والرواتب العالية لمعظم النجوم.

وأضافت: "نادي الأهلي وافق على رحيل الهداف التاريخي له إلى العربي القطري، بعد العرض المادي الذي تقدمت به إدارة النادي القطري للتعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال نهائي، مقابل مليوني دولار".

- السومة مُتردد بشأن الرحيل إلى قطر



واستطردت: "رغم قوة العرض المادي، إلا أن عمر السومة لا يزال متردد بشأنه، بسبب عدم رغبته في الرحيل عن السعودية حتى يتواجد بجوار أسرته بمدينة جدة".

واختتمت: "إدارة الأهلي إقناع السومة بالرحيل عن صفوف الفريق، وقبول العرض القطري، خاصةً أنه مفيد ماديًا للنادي والمهاجم السوري".

وأعلنت إدارة الأهلي في وقت سابق، رحيل كل من كارلوس إدواردو، ودانكلير، وأليوسكي، والحسن نداو، عن صفوف الفريق بالموسم الجديد.

بينما تعاقد النادي مع ثلاث صفقات حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي، وهم: المهاجم التونسي يوسف العبدلي، والجناح الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي، والحارس البرازيلي ريبيرو، استعدادًا لمنافسات دوري الدرجة الأولى.