سمو أمير الشرقية يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة الدوري، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية وأرامكو السعودية وغرفة الشرقية وعدد من أصحاب الخبرة.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية العمل المستمر على دراسة مسببات الحوادث الجسيمة والتكامل بين جميع الجهات لمعالجة كل ما قد يكون سبباً في وقوعها لخفض نسبها بشكل عام والحوادث الجسيمة، خصوصاً المؤثرة على السلامة العامة، مثمناً سموه جهود جميع الجهات والتي كان لها أثر في انخفاض الحوادث والوفيات والإصابات البليغة في المنطقة، مشدداً سموه على بذل المزيد من الجهود للحد من حوادث الدهس داخل المدن ودراسة المواقع التي تتكرر فيها هذه الحوادث لمعالجتها.

من جانبه، قدّم أمين عام اللجنة عبدالله الراجحي، عرضاً عن مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية للحوادث الجسيمة شملت حوادث الوفيات والإصابات البليغة، والتي انخفضت في النصف الأول من هذا العام بنسبة 2% مقارنة بعام 2021م، ونتج عنها انخفاض عدد المتوفين بنسبة 11% حيث بلغت 243 وفاة، وارتفاع عدد المصابين بنسبة 3% بلغت 1127 إصابة بليغة، كما أشتمل العرض على توصيات اللجنة لرفع مستوى السلامة المرورية على 10 طرق رئيسية بالمنطقة .

وأطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات مشروع تحديث إستراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية وأعداد خطة واضحة المهام للعشر السنوات القادمة بتمويل من أرامكو السعودية.