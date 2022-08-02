أمير الحدود الشمالية : تعزيز مفهوم التنمية الإنسانية يجب أن يكون من أهم أهداف لجنة “تراحم” الإستراتيجية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم في قاعة الاجتماعات بالإمارة اجتماع اللجنة الفرعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم”تراحم”، بحضور رئيس اللجنة بالمنطقة سعود الرويلي وأعضاء اللجنة .

ونوّه سموه بالدور الإنساني الذي تقوم به “تراحم” ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم وتقديم البرامج والفعاليات التي تصب في مصلحة المستفيدين، وتسهم في جعلهم عناصر فاعلة في مجتمعهم ووطنهم، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله- ، لأفراد المجتمع كافة.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أن تعزيز مفهوم التنمية الإنسانية يجب أن يكون من أهم أهداف اللجنة الإستراتيجية، كذلك تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً، وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة ، وتنمية القدرات من ناحية التمكين والاكتفاء ، إضافة إلى تنمية القدرات من تعليم وتدريب وتأهيل وتوظيف، حاثاً أعضاء اللجنة للاستفادة من التجارب المتميزة في مجالها من خلال بلورة التجارب بما يتناسب مع أهدافها ورؤيتها المستقبلية، وتعظيم الأثر المستفاد من برامجها .

وناقش الاجتماع الأعمال والبرامج التي تعتزم تنفيذها تراحم خلال الفترة المقبلة ، وأهم برامج العناية التربوية والتأهيلية ، وكذلك تعزيز البناء الأسري المتكامل للمستفيدين، وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي , وتعزيز البناء المؤسسي ، كما ناقش الاجتماع العمل على تحقيق إستراتيجية تراحم المعتمدة من مجلس إدارة اللجنة التي أكدت على تركيز الخدمات على أسر السجناء كونهم الأكثر احتياجاً في ظل غياب عائلهم وتوسع احتياجاتهم.