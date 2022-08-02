«التحالف الإسلامي» يرحب بمقتل الظواهري.. ويؤكد ضرورة التعاون لمحاربة الإرهاب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بإعلان واشنطن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، مؤكدًا أهمية التعاون لدعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

وذكر التحالف الإسلامي –عبر تويتر- أنه يرحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، الذي يعد من أخطر قيادات الإرهاب التي خططت ونفذت عمليات إرهابية مقيتة في كثير من دول العالم.

وأكد التحالف الإسلامي، أهمية التعاون والتنسيق لدعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، هو تجمع إسلامي يضم تحت مظلته ٤١ دولةً عضوًا في الحرب ضد الإرهاب، ومقره الرئيس بالعاصمة السعودية الرياض.

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وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس، عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوية بأفغانستان.

وقال بايدن في كلمة له، إن الظواهري كان مسؤولاً عن مقتل العديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة.

وأشار إلى أن الظواهري كان يختبئ مع أفراد عائلته في أحد المنازل بالعاصمة الأفغانية كابل، وأن عملية اغتياله تمت بدقة عالية.