نعيشه هذه الأيام.. “الزعاق” يكشف سمات ومدة موسم “جمرة القيظ” (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد الجوية، إنه خلال هذه الأيام نسير في مضمار جمرة القيظ، ومدتها 26 يومًا؛ 13 يومًا منها بموسم المرزم، و13 يومًا منها للكليبين.
وأضاف “الزعاق” في مقطع فيديو على “تويتر”: حتى الآن نعيش بموسم المرزم والعامة يقولون إذا دخل المرزم يا خراف “الزم”.
وأوضح أن “خراف النخيل” و”جني الثمار الصيفية” يكون عادة في عز القيظ: (يونيو، ويوليو، وأغسطس)؛ حيث يكون وجني الثمار بداية “موسم الجوزة” وشدة “موسم المرزم” ونهاية في موسم سهيل.
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