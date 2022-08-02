سمو أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تعاون بين الشؤون الصحية ومجلس الشباب بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ومجلس شباب المنطقة لتعزيز المسؤولية المجتمعية بين الشباب في الجوانب الاجتماعية والصحية، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنمية بالإمارة عسم الرمضي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة صالح الحجيلان ، وأمين مجلس الشباب بالقصيم دهش الدهش.

وبارك سموه توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بمفهومه الواسع الذي يسهم في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لإعداد شريحة مميزة من أفراد ومؤسسات المجتمع.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية الشراكات التعاونية بين جميع القطاعات سواء على مستوى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، التي تعزز من دور المجتمع وتحقق التكامل وتبادل المعارف وتسهم في رفع الوعي المجتمعي والاستفادة من الخبرات سواء من الشؤون الصحية أو من مجلس الشباب بالمنطقة بما يحقق مستهدفات مذكرة التعاون التي تنطلق من أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال ما تضمنته المذكرة بعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات في جميع النواحي، متمنياً أن يستفيد منها جميع الشباب بالمنطقة، وتوعيتهم في كل ما يخص الجوانب الصحية ، بالإضافة إلى إيجاد الفرص الاستثمارية لهم في القطاع الطبي الخاص.