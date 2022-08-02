اخبار دوليه – الكويت.. أنباء غير رسمية عن رفع مرسوم بحل مجلس الأمة

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وسائل إعلام كويتية بأن مجلس الوزراء سيعقد يعقد اجتماعه الاول برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، كما أفادت عن رفع مرسوم بحل مجلس الأمة عقب هذا الاجتماع.

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