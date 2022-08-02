اخبار دوليه – الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد

محمد بن مسعود - الدمام - أدت الحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء بقصر بيان، أمام ولي العهد الكويتي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأكد ولي العهد الكويتي، في كلمة وجهها إلى الحكومة الجديدة «إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها لاسيما في هذه المرحلة الهامة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية».

كما ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي كلمة أعرب فيها عن كل التقدير والاعتزاز بتكليفه والوزراء بحمل أمانة تسيير مسؤولية العمل الوزاري في فترة حافلة بالتحديات الجسام التي تتطلب بذل كل الجهد لتحقيقات متطلباتها.