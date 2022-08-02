وظائف شاغرة لدى جامعة الملك فيصل.. رابط وموعد التقديم

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جامعة الملك فيصل أعلنت جامعة الملك فيصل مُمثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين بنظام العقود، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الطلبات: -مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفا واحدا بصيغة (PDF) يحتوي على: 1- سيرة ذاتية للمتقدم. 2- صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة. 3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة. 4- صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت). الشروط العامة: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2-حاصلاً على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها. 3- لا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب. 4-على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس موعد التقديم: -يبدأ التقديم اليوم الأحد الساعة (3:00 مساءً) بتاريخ 1444/01/02هـ الموافق 2022/07/31م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/01/05هـ الموافق 2022/08/03م (3:00 مساءً). طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا) ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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