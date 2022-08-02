أكاديمية الحوار للتدريب تستعرض أهمية الحوار الأسري ودور المرأة في استقرار الأسرة

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أقامت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برنامجاً تدريبياً بعنوان “الحوار الأسري”، حيث تم تناول أهمية الحوار الأسري وفوائده وسماته، إضافة إلى دور المرأة في استقرار الأسرة، وذلك خلال الفترة من 2-3 محرم 1444هـ الموافق 31يوليو إلى 1 أغسطس 2022م.

ويهدف البرنامج الذي قدمته الأستاذة/ منيرة العريدي، وشارك فيه 56 متدرباً ومتدربةً إلى تنمية مهارات المشاركين في الحوار الأسري بما يعزز من تماسك الأسرة واستقرارها، وناقش البرنامج كذلك تحديد مفهوم الأسرة، وتوضيح أهميتها في المجتمَع ووظائفها وأركانها، وتحديد مقومات نجاح الأسرة ومعوقاته، والتعرُّف إلى مفهوم الحوار الأسري.

كما تطرق البرنامج إلى توضيح أهميَّة الحوار الأسري وخطورة فقدانه، وتطبيق أشكاله بنجاح، ومناقشة أهم معوقاته والعوامل المؤثرة فيه، وتحليل واقعه في المملكة، والتعرف إلى أهمية الحوار بين الآباء والأبناء.

وتمت خلال البرنامج مناقشة أهم الأساليب المستخدمة لغرس ثقافة الحوار لدى الأبناء، وتوضيح أنواع الحوارات مع الأبناء وأهميتها، وأسباب غياب الحوار بين أفراد الأسرة، وبيان الآثار المترتبة على غياب الحوار، وتحديد مهارات الحوار الفعال بين الآباء والأبناء.

يُذكر أن الحوار الأسري من أهم البرامج التي يقدمها المركز، كون الأسرة هي الأساس الفعلي لبناء المجتمعات، ويستهدف البرنامج نشر المفاهيم الثقافية والقيم الاجتماعية للحوار الأسري، وذلك عبر الدورات والحقائب التدريبية والبرامج التثقيفية الحوارية.

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Source almnatiq

