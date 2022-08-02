︎
.
أقامت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برنامجاً تدريبياً بعنوان “الحوار الأسري”، حيث تم تناول أهمية الحوار الأسري وفوائده وسماته، إضافة إلى دور المرأة في استقرار الأسرة، وذلك خلال الفترة من 2-3 محرم 1444هـ الموافق 31يوليو إلى 1 أغسطس 2022م.
ويهدف البرنامج الذي قدمته الأستاذة/ منيرة العريدي، وشارك فيه 56 متدرباً ومتدربةً إلى تنمية مهارات المشاركين في الحوار الأسري بما يعزز من تماسك الأسرة واستقرارها، وناقش البرنامج كذلك تحديد مفهوم الأسرة، وتوضيح أهميتها في المجتمَع ووظائفها وأركانها، وتحديد مقومات نجاح الأسرة ومعوقاته، والتعرُّف إلى مفهوم الحوار الأسري.
كما تطرق البرنامج إلى توضيح أهميَّة الحوار الأسري وخطورة فقدانه، وتطبيق أشكاله بنجاح، ومناقشة أهم معوقاته والعوامل المؤثرة فيه، وتحليل واقعه في المملكة، والتعرف إلى أهمية الحوار بين الآباء والأبناء.
وتمت خلال البرنامج مناقشة أهم الأساليب المستخدمة لغرس ثقافة الحوار لدى الأبناء، وتوضيح أنواع الحوارات مع الأبناء وأهميتها، وأسباب غياب الحوار بين أفراد الأسرة، وبيان الآثار المترتبة على غياب الحوار، وتحديد مهارات الحوار الفعال بين الآباء والأبناء.
يُذكر أن الحوار الأسري من أهم البرامج التي يقدمها المركز، كون الأسرة هي الأساس الفعلي لبناء المجتمعات، ويستهدف البرنامج نشر المفاهيم الثقافية والقيم الاجتماعية للحوار الأسري، وذلك عبر الدورات والحقائب التدريبية والبرامج التثقيفية الحوارية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمية الحوار للتدريب تستعرض أهمية الحوار الأسري ودور المرأة في استقرار الأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.