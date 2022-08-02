الهلال الأحمر يباشر أكثر من 800 حالة اسعافية خلال شهر يوليو بمنطقة الجوف

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باشرت الفرق الاسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف 828 حالة اسعافية خلال شهر يوليو من عام 2022م، وكانت أعلى ثلاث حالات تم مباشرتها هي الحالات المرضية والبالغ عددها 209 حالات، فيما حلت حالات الغياب عن الوعي ثانياً من خلال 142 حالة، وسجلت الحوادث المرورية بأنواعها 115 حادث خلال هذا الشهر.

وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة اقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم اثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول أضافة لعدم ملاحقة سيارات الإسعاف اثناء النقل والمباشرة للحالات الاسعافية الطارئة.

وقدم فرع الهيئة بمنطقة الجوف دوره المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية والمبادرات التطوعية، حيث نفذت الهيئة بمنطقة الجوف أكثر من 14 مبادرة شارك فيها أكثر من 240 متطوع ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2100 ساعة والتي تنوعت ما بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، حيث استفاد من هذه المبادرات ما يقارب 5000 شخص.

وتأكيد للدور الريادي للهيئة في مجال الإسعافات الأولية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قبل الفرق الإسعافية والطبية بالهيئة فقد قدمت الهيئة بمنطقة الجوف دورة واحدة خلال شهر يوليو استفاد منها عشرة أشخاص، كما أن الهيئة اقامات مبادرة حكومية ومبادرة مع القطاع الخاص.

وتوكد هيئة الهلال الأحمر السعودي على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق “أسعفني” الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.

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Source almnatiq

